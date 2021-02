Niega Alcalde de Texistepec acusaciones en su contra por atentando a aspirante a la alcaldía

El presidente municipal de Texistepec, Saúl Reyes Rodríguez, negó los señalamientos que hizo José Luis Flores Subiaur en relación al ataque en su domicilio particular el pasado domingo en el barrio La Palma de la ciudad de Acayucan.



En una conferencia de prensa en el Palacio Municipal, el munícipe dijo que quien señala está obligado a comprobar, reiteró que: “Me conocen, no me meto en asuntos de ningún tipo, sin guarura sin nada”.



Destacó que en el momento que la Fiscalía General del Estado (FGE) lo solicite, acudirá a rendir su declaración, como todo ciudadano, pero también afirmó que interpondrá una denuncia penal en contra de los señalamientos que no tienen fundamento, porque no permitirá que se le difame.



Consideró que esta acusación, la está tomando como revanchismo político, pero que no le tiene miedo, que debe preocuparse por lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que toda persona que aspire a un cargo de elección popular debe tener residencia efectiva de tres años, y Luis Subiaur, no es originario de Texistepec y vive en Acayucan.



El Alcalde dijo que solicitó al Ayuntamiento de Texistepec, una constancia de residencia, sin embargo, no puede comprobar con documentos que estén dado de alta en el SAT, presentó un recibo sin autorización del dueño, de un lugar donde supuestamente renta, pero que realmente es del mes de diciembre de 2020 a la fecha.



Saúl Reyes, presentó los recibos que no tienen validez legal ante el SAT, mostró imágenes donde Luis Flores se ha reunido con funcionarios de la Secretaría del Bienestar en un vivero del programa “Sembrando Vida”.