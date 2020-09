Niega Alcalde de Xalapa que prometieran mil 200 policías para el final de su administración

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, aseguró que no se comprometieron a que al final de la administración habría mil 200 elementos de la Policía Municipal como lo indicó en su momento el regidor que presidía la Comisión de Seguridad Ciudadana.



"Eso que dice el regidor Juan Gabriel Fernández, no es cierto, es falso de toda falsedad, eso es falso. Que me digan en qué papel nosotros nos comprometimos a eso. Nosotros nos comprometimos a algo muy sensato, reclutar cada año, 150 policías, en 3 años, serían 450, ahorita están cerca de 250, los demás están estudiando, se están capacitando".



Y es que dijo, formar una Policía Municipal, es una situación seria, la cual debe pasar por filtros y capacitación.



"La ONU recomienda que haya 1.5 policías por cada mil habitantes, es lo que recomienda un organismo internacional. Si Xalapa tiene aproximadamente 500 mil habitantes, necesitaríamos tener 750 policías en este momento".



Ante esta situación, el primer edil señaló que les costó formar una nueva policía, pues la administración anterior se llevó equipo, patrullas y teléfonos.



"Se llevaron patrullas, se llevaron teléfonos, se llevaron todo, el anterior gobierno. No dejaron nada. Por qué no le preguntan al anterior gobierno. Venimos haciendo un esfuerzo para construir una nueva policía municipal, joven, honesta", concluyó.