Niega AMLO presiones del Ejército en el caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del Ejército al asegurar que no hay presiones de esta institución en el caso Ayotzinapa, pero reconoció que hicieron mal en no actuar cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014.En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que las Fuerzas Armadas están “muy conscientes” de que no se puede encubrir a quien comete un delito y aseguró que el Ejército mexicano no tiene que ver con la actitud “irresponsable” de 1, 2, 3 o 10 de sus elementos.- ¿No hay presiones del Ejército?, se le preguntó.- No, eso también es parte de los rumores que difunden. Las Fuerzas Armadas están muy conscientes que no se puede encubrir a quien comete un delito, porque eso en vez de fortalecer a esa institución, la debilita. Y es una institución fundamental por eso hicieron mal al no actuar cuando sucedieron los hechos a lo mejor pensando que se afectaba a las Fuerzas Armadas, no.“Las Fuerza Armadas no tienen que ver con la actitud irresponsable de 1, 2, 3, 5, 10 miembros del Ejército o servidores públicos. Se afecta a las instituciones si se encubre, si no se dice la verdad”, dijo.