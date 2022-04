Niega AMLO sembrar odio; hay que exhibir a “traidores a la patria”, dice

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se puede relacionar el robo de documentos que sufrió la diputada federal panista María Josefina Gamboa Torales con su voto en contra de la Reforma Eléctrica, dijo que sí es adecuado exhibir a quienes votaron en San Lázaro como ella.Este jueves, durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Mandatario fue cuestionado sobre si la actitud tomada por su partido, de exhibir a los “traidores a la patria” que se opusieron a la reforma debe cesar, el Presidente dijo que no.Por el contrario, se manifestó a favor de señalar públicamente a quienes votaron por “entregar” los recursos naturales a extranjeros.Cabe destacar que la diputada veracruzana exhibió en sus redes sociales que fue víctima de presuntos hechos delictivos, culpando por ello a MORENA y el Presidente debido al “odio que siembran”.Expuso que tras salir del hotel donde estaba hospedada en la Ciudad de México, se dio cuenta que una de las llantas de su vehículo estaba ponchada; cuando se orilló para arreglarla, afirma que una persona que la venía siguiendo en otro vehículo se acercó y robó documentos.Ante esto, López Obrador descartó que haya polarización en el país o que los diputados de su partido estén sembrando odio con la intención de exhibir a quienes votaron en contra.“No, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ya basta de hipocresía, de acuerdos en lo oscurito en las élites, en los restaurantes de lujo y que la gente no sepa cuando se trata del bienestar del pueblo, cuando son decisiones que pueden afectar a todos, al pueblo y a la nación”, sostuvo.El Presidente afirmó que ahora el poder ya no está concentrado en el Ejecutivo, sino que hay “independencia, autonomía, equilibrio entre los poderes” y un “autentico estado de derecho”.Agregó que en el caso de la acusación de la diputada, que culpó a MORENA de este robo, el Mandatario cuestionó por qué no se va a saber “qué es lo que hacen o cómo votaron”.