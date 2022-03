Niega INVEDEM que obligue a municipios a contratar consultores específicos

El titular del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM), Rafael Castillo Zugasti, rechazó se esté obligando a los ayuntamientos, a que contraten a personas integradas en un padrón de consultores y asesores externos del instituto, sin embargo, advirtió que quien contrata a uno que no es parte de este, seguro obtendrá un mal producto.“Lo que se hizo como elementos de la ley del instituto, fue generar un padrón de consultores y asesores externos a voluntad. Lo que hicimos fue que verificamos que los despachos de consultoría tuvieran cualidades, atributos, los méritos para poder ofrecer asesorías a los municipios, porque en estas épocas de elaboración de planes municipales de desarrollo, hay muchos pseudo consultores que ofrecían espejitos a los municipios y estos les daban oro. En el pasado hicieron desarrollos municipales con plagio”.Aunque dijo que no obligan a los ayuntamientos a contratar los servicios de los del padrón, sí comentó que si lo hacen con un externo se podrá demostrar con elementos sustanciales, que el buen producto proviene de quien es parte del padrón. “Les puedo asegurar que el mejor producto será el del padrón”.¿Entonces los alcaldes para no tener problemas, de que les digan que no está bien hecho el producto, tendrán que contratar a los del padrón por fuerza?--Bueno le debo decir que no hubo publicidad del mismo, sólo como lo marca la ley, lo publicamos en la Gaceta. Tan no metí las manos en el padrón, que entró una persona que es detractora de un servidor.En referencia a que se les está cobrando a estos consultores y asesores del padrón cierta cantidad para ser parte del mismo, reconoció que deben entregar una cuota de recuperación de 100 UMA, o sea 9 mil 622 pesos.“El INVEDEM es un organismo público descentralizado y cobra cuotas de recuperación de 100 UMA, una vez que fue validado que tenía las capacidades, conocimientos y actitudes para pertenecer al padrón” y detalló: “en el padrón hay 41 y ahora está el adendum de la convocatoria porque hubo mucha gente que se quiso inscribir y se cierra el 25 de marzo”.Resaltó que los municipios son libres y autónomos para realizar su Plan de Desarrollo Municipal, pero es necesario decir que debe ir apegado a la Ley de Planeación Federal. “Se tiene hasta el momento entendido que los municipios están trabajando de manera muy coherente en la elaboración de ese plan”.