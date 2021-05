Niega líder de sindicato de Alcaldía de Coatza tener vínculos con delincuentes

Luego de que a lo largo de la semana pasada se vinculó al líder del Sindicato Único de Trabajadores (SUEM) de Coatzacoalcos, Gersaín Hidalgo Cruz, con grupos delictivos, este lunes el también aspirante a regidor primero en la próxima contienda electoral se deslindó de los señalamientos.Añadió en un comunicado que se trata de adversarios políticos que se esconden en el anonimato y que lo difaman y ponen en riesgo su vida y la de su familia.Hidalgo Cruz advirtió que se están aprovechando los tiempos electorales para sacar “raja política” desde el poder y afectar generando todo tipo de campañas sucias.En el texto detalla:"Desde hace algunos días a la fecha, he sido objeto por personas sin escrúpulos de notas periodísticas sin sustento".“En las redes sociales, algunos adversarios políticos escondiéndose en el anonimato me han señalado de tener vínculos con grupos criminales y se han dedicado a difamarme e inventar todo tipo de historias y acciones, dañando mi imagen, poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia”.“Ante esto, pensando en mi seguridad y la de mi familia, he decido dar la cara como siempre lo he hecho”.“Yo, Gersaín Hidalgo Cruz, les digo que es falso y ruin todo lo que algunos medios de comunicación y periodistas difunden sobre mi persona”.“Siempre me he desempeñado con honradez en cargos públicos y sindicales, siempre velado por los intereses de los trabajadores que me han dado la oportunidad de representarlos en el SUEM desde hace algunos años”.“Sé que esto ha generado en nuestros adversarios políticos envidias y rencores; son ‘enemigos gratuitos’ que han intentado manchar nuestra imagen involucrándonos en falsos actos ilícitos”.“Sé que se aprovechan de los tiempos electorales para sacar 'raja política' desde el poder y afectar generando todo tipo de campañas sucias pero hoy les reitero: 'NO TENGO, NI HE TENIDO VÍNCULOS CON NINGÚN GRUPO DELICTIVO'”.“Me reitero como una persona que siempre ha querido a su ciudad, que ha trabajado desde abajo y me he superado y que siempre he luchado por el bienestar de mis compañeros trabajadores del sindicato”.“Seguiré como siempre, luchando por los derechos de mis compañeros y tratando de que tengamos mejores oportunidades en nuestro trabajo”.“Creo y confío en Dios primeramente y en que las autoridades aclararán toda esta situación pero no daré ni un paso de costado, seguiré como siempre con la frente en alto y hacia adelante”.“Todos queremos un mejor Coatzacoalcos, basta de guerra sucia y de descalificación.Estoy a la orden de cualquier autoridad y para hacer cualquier aclaración", [Sic].”