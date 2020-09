Niega Manuel Huerta conflicto con construcción de universidad del Bienestar, en Río Blanco

El delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, consideró que no hay contradicción en la construcción de una universidad del Bienestar en el campo Cidosa y sólo hace falta platicar con los ciudadanos de Río Blanco que se oponen a ese proyecto.



Señaló que siempre es bueno platicar y hablar con la gente, y esa institución de educación superior es importante no solamente para el municipio de Río Blanco, sino para toda la región.



Recordó que actualmente ya está funcionando y se ofrece ahí una carrera de mucha importancia que es la de Ingeniería en Energías Renovables y la intención es que en breve puedan contar con un edificio propio.



Ladrón de Guevara dijo desconocer si ante las inconformidades que se están presentando se pudiera optar por otro espacio, ya que eso depende de la Universidad Benito Juárez, pero lo que sabe es que está por iniciarse la construcción.



Destacó que el Gobierno Federal está muy interesado en el deporte, en especial con la situación que se vive por la pandemia del COVID-19, en donde se necesita mejorar la salud de la población, para lo cual se requiere no solo una mejor alimentación, sino también la práctica de una actividad física.



Cabe mencionar que, durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo en la Ex Hacienda de San Francisco Toxpan, rioblanquenses permanecieron manifestándose en oposición a la edificación de la universidad en el campo deportivo Cidosa.