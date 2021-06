Las inconsistencias que presentó el Sistema Integral de Cómputos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral (OPLE) al sumar los votos y no dividirlos entre los partidos que contendieron coligados en los comicios del pasado 6 de junio, representarían un "margen de error" de más del 10% con relación a la participación ciudadana.



Así lo afirmó el representante de ¡Podemos! ante el Consejo General, Alfredo Arroyo López, quien dijo que tras la compulsa de las actas que tienen en su poder, "es evidente" que la asistencia de los veracruzanos a las urnas no fue de casi 60%, como se presumió desde el lunes.



"Nosotros ya nos estamos adelantando precisamente, haciendo nuestra compulsa de lo que arrojaban esos sistemas con la realidad y créame que es más de un 10%, el margen de error de lo que están manejando en la participación ciudadana", expresó durante su intervención en la sesión permanente de seguimiento a los cómputos distritales y municipales.



"Es más que evidente que eso no es cierto, eso es falso por error del sistema, pues que aclaren de una vez, a la brevedad posible se haga una manifestación de parte de quienes tienen el manejo de ese sistema y hagan la aclaración correspondiente", manifestó Arroyo López.



Al respecto, el secretario ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique Castro Bernabé, rechazó la afirmación del representante de ¡Podemos! y dijo que la información sobre la votación real que obtuvo cada instituto político, principalmente los que fueron aliados, se está procesando para darla a conocer.



"Quiero dejar muy claro a la ciudadanía que la información que está consignada en las actas, la entrega de las constancias de mayoría, fue hecha de manera correcta. En el sistema, esa información no originó un error, en ninguno de estos datos que sirvieron de base para la entrega de constancias, eso que quede muy claro y muy transparente", enfatizó.



Castro Bernabé mencionó una vez más que los datos que servirán para la asignación de las regidurías en cada Ayuntamiento, fueron los que presentaron dicha "imprecisión" en el sistema pero que no afectaron los actos que se realizaron en los cómputos distritales y municipales.