Niega Protección Civil “aflojar” operativos durante cuarentena

La secretaria de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, aseguró que no se ha bajado la guardia en los operativos que se están realizando en la playas de la entidad veracruzana.



"No es una cuestión de bajar la guardia, es una cuestión de fortalecer la presencia en diferentes espacios. Mientras estuvimos en la playa, pues teníamos un poco flojo el perifoneo en las colonias, estamos fortaleciendo ese tema", dijo.



Así también, destacó que las playas son áreas federales y sólo se está exhortando a la población a no acudir a éstas.



"Nada más queda el exhortar a la población a no ir. Insistimos: si no tienen que salir que mejor se evite. No es cualquier enfermedad. Sí hay operativos coordinados con los municipios y vamos a fortalecer los operativos".



Respecto al resguardo de los centros de los distintos municipios del Estado, explicó que siguen trabajando bajo las indicaciones del sector salud.



"Básicamente nos han pedido resguardar en las fechas que ellos nos indican los centros de las ciudades, precisamente para inhibir que la gente salga de su casa en caso de que no tenga que hacerlo", finalizó.