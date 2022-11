Niega Rector UPAV retraso en entrega de certificados y títulos

Ni atrasos en entrega de certificados y títulos ni en pagos a docentes registra la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) señaló el rector Ome Tochtli Méndez Ramírez.Dijo que no tiene conocimiento de ese tipo de problemas aun cuando ayer en el municipio de Fortín un grupo de profesores y también ex alumnos se manifestaron contra el exdirector de la UPAV en ese municipio, quien ahora es regidor, Orlando Rosas Sánchez.“En el tema de las Altas Montañas se está atendiendo por medio de la coordinación, todo lo que derive de este caso se va atender legalmente Sin embargo, aquellos asesores que tengan alguna circunstancia pues se les va a ir a teniendo poco a poco de manera particular porque esa es la parte, nos deben hacer llegar las quejas a oficina central y con todo gusto atendemos la situación”.Asimismo, refirió que actualmente tienen una matrícula de 58 mil estudiantes de nivel medio superior y superior.Además dijo que registra un incremento de 129 por ciento del 2018 a la fecha en el número de alumnos, además ofertan cuatro nuevas carreras y dos técnicos superiores por lo que se han convertido en una opción para los jóvenes egresados de bachillerato.Finalmente, informó que al igual que en este año, en el 2023 ejercerán 18 millones de pesos.