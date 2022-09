Niega Renato Alarcón incitar protestas en “conflicto social” de Emiliano Zapata

El excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Alcaldía de Emiliano Zapata, Renato Alarcón Guevara, aseguró que no tiene nada que ver con las manifestaciones y el cierre de vialidades en esa demarcación en los últimos días, por lo que pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que acepte su aclaración, puesto que, en conferencia de prensa lo señaló como el impulsor de dicha manifestación.A través de sus redes sociales, Renato Alarcón dijo que en el conflicto que existe por la perforación de un pozo para un desarrollo habitacional y que vecinos de varias comunidades de Emiliano Zapata han expresado su preocupación e inconformidad no tiene nada que ver.“Lamento mucho que mal informen al Señor Gobernador, ya sea con dolo o sin él, porque no tengo nada que ver en el asunto”, aseveró.En este sentido, aclaró que su rancho “El Cartujano” no es un rancho “enorme”, como lo mencionó el mandatario y no colinda con el desarrollo en cuestión, puesto que se encuentra a más de 8 kilómetros de la entrada del desarrollo Terranova.Alarcón Guevara sostuvo que no ha participado en temas políticos en Emiliano Zapata y definió lo que han planteado los pobladores de varias comunidades como un conflicto social que ha ido creciendo, producto de la preocupación que existe por el abasto de agua en toda la demarcación, “y un servidor no tiene absolutamente nada que ver con ello”.De igual modo, aclaró que no tiene ningún conflicto de interés ni político ni personal con el desarrollo Terranova y aunque como vecino es un tema que le preocupa, no ha realizado ninguna manifestación pública o privada al respecto.“Le pido al Señor Gobernador de la manera más atenta y respetuosa que acepte esta pequeña aclaración para que quede zanjado un tema en el que fui mencionado y nada tengo que ver”, finalizó en su escrito en redes sociales.