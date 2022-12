Niegan a Murillo Karam prisión domiciliaria

El juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia, negó la prisión domiciliaria al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien deberá permanecer en la Torre Médica de Tepepan hasta que su salud se restablezca por completo, para después retornar la reclusión.Tras más de cinco horas de audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juzgador desechó la solicitud de la defensa para cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al señalar que las condiciones de salud de Murillo Karam no han cambiado y se encuentra estable, por lo que persiste el riesgo de fuga.Además dijo que no podía modificar la prisión preventiva justificada, dado que el imputado ha estado en mayor medida en hospitales y tampoco podría dictar una media de “prisión hospitalaria”, ya que la tiene de facto.Fuerte Tapia desestimó los argumentos de los abogados de Murillo Karam, encabezados por José Xavier López García, consistentes en que al exfuncionario le habían bloqueado cuatro cuentas bancarias y que debido a sus padecimientos de hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes mellitus, entre otros, carecía de medios para evadirse se la justicia.Por lo tanto, determinó que el exfuncionario deberá permanecer de manera temporal en la Torre Médica de Tepepan, mientras recupera su salud.Murillo Karam no podrá regresar al Reclusorio Norte hasta que los médicos que lo atienden lo determinen por escrito.Además, la Fiscalía General de la República deberá presentar un dictamen actualizado de que la salud del exgobernador de Hidalgo ya no corre riesgo y que está completamente repuesto para reingresar a la cárcel para continuar en prisión preventiva justificada.“Con los datos de prueba que me presentan (la defensa), la realidad es que el justiciable requiere de una atención médica que se le está dando” en la Torre Médica de Tepepan, expuso el juzgador.Al término de la audiencia, el juez de Control concedió a la Fiscalía General de la República tres meses más para continuar con la investigación complementaria contra Murillo Karam, vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa, a fin de recabar y fortalecer datos de prueba.En breve entrevista, después de la audiencia, el abogado José Xavier López García manifestó su inconformidad con la resolución y anunció que la impugnarán ante las instancias correspondientes.“Desafortunadamente no privilegió la salud de nuestro defendido y recurriremos esta resolución”.