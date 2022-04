Niegan irregularidades en proceso electoral de la Sección 32 del SNTE en Veracruz

El exsecretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores la Educación (SNTE), Lázaro Medina Barragán, minimizó las acusaciones de supuestas irregularidades en la elección del nuevo Comité Ejecutivo en el estado de Veracruz."Eso que dicen allá en la calle no tienen pruebas porque nosotros tenemos las actas firmadas de todos los representantes de las planillas. De eso no hay dudas, o no tuviéramos este evento", señaló al acudir a la toma de protesta del nuevo dirigente, Daniel Covarrubias López.Rechazó una supuesta compra de votos y padrones "rasurados" en la contienda para favorecer a la Planilla Naranja o del Equipo Político."Todo fue con una limpieza impresionante. Pulcra. Un ejemplo nacional", calificó el exdirigente de la Sección 32.Defendió que el Equipo Político construyó la unidad al interior del Sindicato Magisterial, a diferencia de otras secciones en el país."Nosotros estamos unidos y ahí está la prueba. 77 por ciento de nuestros compañeros salieron a votar, más que en una votación Constitucional; si salen critican, si no salen, también critican, eso para mí no es válido, aquí lo valido es lo que ya está firmado".