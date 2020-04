Niegan que haya cierre definitivo de restaurantes en Boca del Río

En Boca del Río no ha cerrado ningún restaurante totalmente, los establecimiento se mantienen operando pero sólo varios días a la semana, para mantener a los trabajadores, señaló el presidente de la Asociación de Restauranteros de Boca del Río, Lorenzo Montalvo Iglesias.



Explicó que cada establecimiento ha diseñado un plan para mantener el servicio los días de la semana que mayor venta tienen. Sin embargo, los ingresos siguen siendo muy por debajo de los peores días antes del inicio de la cuarentena por el COVID-19.



“Abren un día o abren los fines de semana. Totalmente cerrado (no hay) ninguno, que hayan cortado el negocio definitivo, que hayan corrido personal no. Por eso estamos haciendo un plan. Se les da un día de descanso, trabajan tres días para que puedan económicamente no estar tan mal”, señaló.



Lamentó que se haya extendido el confinamiento de la población hasta el 30 de mayo, sobre todo porque no tienen certeza de que sea la fecha definitiva y no descartan que se amplíe la etapa de aislamiento.



Montalvo Iglesias recordó que la Semana Santa era el periodo en que estimaban una derrama económica importante.



“Nosotros pensamos que el día 21, el 30 terminaba y se ha aplazado de manera alarmante hasta el 30 de mayo. Es un mes y medio. A ver cómo nos la barajeamos, porque el personal en nuestro sector no tiene un gran ahorro. Vive al día, se compra, se vende, porque no hay a quien vender aunque estemos abiertos. No hay certeza que el 30 de mayo no nos vayan a decir que 15 días más”, dijo.



El representante de los restauranteros de Boca del Río advirtió que de alargarse la cuarentena a junio, se verían en aprietos para mantener la plantilla laboral y entonces podría empezar los cierres definitivos de los negocios.