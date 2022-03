El secretario general de la delegación D-V-112 de la Sección 61 del SNTE, Enrique Martínez Castillo, indicó que es mentira que las instalaciones del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Orizaba se encuentren en condiciones idóneas para un regreso a clases seguro como lo afirmó en algún momento el director Rigoberto Reyes Valenzuela.Señaló que el pasado martes, integrantes del Comité Ejecutivo Delegacional y de la Comisión de Salud realizaron una inspección de los 19 salones, tres laboratorios del centro de cómputo y dos aulas de graduados y encontraron que los salones 41, 42, 43, 44, 45 y 46 no tienen pantalla para la proyección del cañón, el 47 y 48 no tienen señal de internet, el salón 10 no tiene circulación natural de aire y tampoco extractor y el salón 58 no tiene información de aforo, escritorio, cañón de proyección y conexión de internet alámbrico.“Tampoco han publicado los avisos de protocolos de filtros sanitarios, no han colocado medidor de temperatura ni dispensador de desinfectante de manos, no hay señalética y no hay tapetes sanitizantes”, expuso.Mencionó que el pasado 22 de marzo, en la reunión de la Comisión de Salud, les informaron que habría 40 aulas en condiciones para las clases híbridas y el 26 de marzo les indicó que estaban en condiciones 19 salones, tres laboratorios de cómputo y las dos aulas para graduados, lo cual no es así.Ante ello, indicó que enviaron un oficio al Director para marcarle que “no hay congruencia entre su información y la realidad de la institución”, por lo que se le solicitó que la sociedad, el personal y los estudiantes reciban la información verídica, pues en estos momentos inciertos de la pandemia no se puede jugar con la salud de la comunidad escolar.