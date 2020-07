Niegan registro de aspirantes a dirigencia municipal del PRI en Veracruz

Quienes aspiraban a la dirigencia municipal del PRI, Rosa Aurora Cazarín y Santiago Argüello Cruz, acusaron al dirigente estatal, Marlon Ramírez, de negar el registro de su fórmula al proceso interno, señalando una serie de anomalías e irregularidades.



Santiago Argüello dijo que la Comisión Estatal de Procesos internos del PRI negó el registro de la fórmula por no presentar Constancia expedida por la Secretaría de Organización del Comité Directivo Estatal, el cual acredite una militancia de al menos 3 años.



Sin embargo en rueda de prensa que realizaron a las afueras de las instalaciones del comité municipal presentó credenciales y papeles que demuestran estar en activo desde el 2016 en el partido.



“Marlon Ramírez Marín, presidente, ¿a qué le temes?; ¿por qué no llevar a cabo un proceso limpio? Le Pedimos a la ciudadanía y exigimos a nuestros opositores un no al fraude, pero en casa estamos peor”, señaló Argüello Cruz, militante del partido desde hace 25 años.



Los mismos militantes argumentan que la fórmula que encabeza Carlos Troncoso y Maricela Morlet Cienfuegos, son los “sugeridos” por el dirigente estatal del PRI Marlon Ramírez, por lo que se evitó que hubiera dos plantillas en la contienda y así evitar una posible derrota.



Acusaron que Marisela Morlet no aparece en el registro de patrón de afiliados pero extrañamente ya recibió su constancia que la acredita como militante y con registro partidario.



La fórmula que quedó fuera de la contienda dijo estar trabajando con sus abogados para saber si impugnarán el proceso mediante un juicio para la protección de los derechos político-electorales.



“Deben devolver el dinero de la inscripción porque es un dinero que sólo una parte era mía y otra de todas las amigas de seccionales y amigos, que dé a mil y de a 500 y 200 (pesos), le apostaron a nuestra fórmula, y lo invito (Marlon Ramírez) a que se nos sea devuelto los 40 mil pesos”, añadió.