Niegan reincorporación a policía de Teocelo; estaba incapacitado por lesión

El Ayuntamiento de Teocelo no ha dado solución al aún trabajador de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Luis Iván Ramírez Soto, quien estuvo incapacitado debido a una lesión en la pierna que sufrió durante una detención y desde el mes de febrero no recibe el pago de su sueldo.



Ramírez Soto, quien fungía como Segundo Comandante, indicó que acudió nuevamente el pasado 4 de junio al Ayuntamiento para pedir su reincorporación a la Policía, no obstante, se le pidió firmar su renuncia.



El joven relató que no recibe su pago desde el mes de febrero, toda vez que estuvo incapacitado desde el año pasado por una lesión que sufrió en su labor.



“El jueves 4 de junio me iban a dar una constancia de los hechos con el contralor, cosa que no fue así, posteriormente mandó a traer a la Síndica y me pedían que firmara la baja por recorte de personal y presupuesto, como va a ser eso si ellos están contratando más elementos y nuevo inspector. Yo no firmé y no me han dado solución”, aseveró.



Por ello, exigió a la autoridad municipal lo reincorporen y le paguen el salario que le fue suspendido.



“Desde febrero no estoy cobrando, sufrí una lesión el año pasado en una detención, una fractura, no es justo que me sigan dando largas”, finalizó.