Niegan ruptura entre ORFIS y Congreso por no aprobarse Cuenta Pública 2021

Como “un mito” calificó Paul Martínez Marié, las versiones de que las relaciones entre el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) se crisparon por no aprobarse la Cuenta Pública 2021, ante las inconsistencias, irregularidades y errores que presentaron los informes entregados por el ente fiscalizador.El diputado local y vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia, negó que haya una ruptura, por el contrario, se sigue trabajando de manera coordinada.“No hay ninguna ruptura, he escuchado por ahí varios mitos sobre eso, pero no es así. Estamos coordinados con la auditora, trabajando y cumpliendo con lo que el pueblo nos demanda”.Aunque al cuestionarle que, si la auditora pudiera dejar el cargo, respondió:“No lo sé, no depende de nosotros. En estos momentos el trabajo se está haciendo y los resultados se verán en un breve plazo cuando terminemos de revisar lo que nos entreguen de nueva cuenta”.Agregó que la nueva valoración de la Cuenta Pública 2021 ordenada por el Congreso del Estado, no implica una revisión total de la misma, sino sólo revisarán las Cuentas Públicas de los entes municipales que argumentaron que las actuales administraciones locales se negaron a certificar documentación.Así como la de algunos entes estatales que consideraron que no se les tomaron en cuenta algunas de sus solventaciones.“No es toda la cuenta, pero no podíamos aprobarla parcialmente. La Cuenta Pública se aprueba en su totalidad o no se aprueba en su totalidad. Entonces, son solamente algunas áreas, algunos detalles que encontramos y que creemos que fueron suficientes para poder rechazar la cuenta en su momento”.Dijo que hay tiempo suficiente para que el ORFIS haga la revisión y entregue en tiempo y forma el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales, por lo que negó que se pudiera prorrogar el plazo.