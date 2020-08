Niegan usurpar nombre de Cisneros; acordaron difusión del Secretario con “oficina alterna”

Debido a los rumores que se han suscitado en las últimas horas respeto al dominio de este sitio web, sólo debemos aclarar que obviamente este no es el correo personal del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.



Este es un correo alterno que se creó precisamente para darle difusión a las actividades y declaraciones del C. Cisneros Burgos, por medio de un acuerdo verbal con una oficina alterna a la del C. Secretario, y que lleva por nombre Centro de Análisis y Perspectiva Política, cuya dirección recae en la C. Ana Volga Moreno Escalante, quien nos instruyó el realizar esta actividad de difusión mediática.



Para cualquier aclaración al respecto la pueden localizar en el número (...).



Del mismo modo, se niega categóricamente que desde este espacio se haya "amenazado" "insultado" "cohibido" o cualquier cosa por el estilo a periodista alguno de la entidad veracruzana, ni del país, como también se mencionó en las últimas horas.



Tenemos entendido que la persona que se dijo amenazada desde este correo es un periodista independiente de nombre Aurelio Contreras, quien obedece a ciertos intereses políticos, y que es un crítico del Gobierno del Estado, donde incluso logró por medio de un resolutivo del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado, que el Ing. Cuitláhuac García lo tuviera que desbloquear de Twitter donde lo insultaba y agredía textualmente con infamias día con día.



La libertad de expresión es un principio básico del Gobierno del Estado, por lo que nos estaríamos dando un balazo en el pie con una campaña de represión, desprestigio y amenazas contra los medios de comunicación y sus empleados.



Por lo que todo lo que se diga al respecto es simplemente producto de la efervescencia política que existe actualmente en la entidad veracruzana, así como para intentar jalar reflectores mediáticos por parte de ciertos actores políticos en contra del Gobierno del Estado de Veracruz al cual se le quiere culpar de todo lo que pasa, para mal y para mal.



Aclarado totalmente el tema sobe la procedencia de este sitio web, les mandamos un cordial saludo.