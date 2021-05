Ningún candidato se nos acerca, critican feministas

Debido a que las feministas tocan temas polémicos, ningún candidato se acerca pues no quieren quedar mal con nadie, por lo que hasta en este aspecto, las mujeres siguen siendo la última opción, señaló la integrante de la agrupación Marea Verde, Luz María Reyes Huerta.



Resaltó que esta organización no gubernamental es totalmente apartidista y lo único que busca es posicionar los derechos de las mujeres, lo cual es independiente del partido que llegue al poder.



Sin embargo, reconoció que no es un movimiento que cause mucha empatía.



Agregó que hay quienes se les acercan con el afán de tomarse la foto, pero no ofrecen nada, y no porque se quiera obtener algo a cambio, simplemente que haya propuestas que consideren a la mujer y sus necesidades y soluciones a las problemáticas que enfrentan.



Mencionó que en los gobiernos de diferentes niveles han pasado todos los partidos, desde PRI, PAN, MORENA, pero todos han sido una “verdadera decepción”.



Lamentablemente, indicó, si en algún momento se pensó que algún instituto político pudiera tener una empatía hacia las mujeres, desgraciadamente vemos que no y esa actitud se ve desde el presidente de la República, que se niega a hablar del tema de los feminicidios, de la perspectiva de género, de igualdad, y todo esto ha sido decepcionante.