Ningún programa del DIF Estatal llega a Orizaba, recriminan

El presidente del DIF de Orizaba, Hugo Chahín Kuri, se quejó de que el Sistema Integral de la Familia a nivel estatal no está apoya con ningún programa a la ciudad aún y cuando también tiene zonas de pobreza y marginación."Al día de hoy en estos ocho meses de administración, la verdad es que no tenemos acceso a ningún programa. Es nulo el apoyo".Dijo que en recientes fechas estuvo con la directora del DIF Estatal, Rebeca Quintanar Barceló, ahí entabló una plática donde le expuso su sentir. "Fue en Acultzingo en una reunión, ahí se hizo la presentación de los más de 6 meses de trabajo de las administraciones de la zona de las montañas".En ese encuentro le pidió que se busque la forma en que Orizaba puede acceder a los diferentes programas, porque con ninguno ha sido beneficiada la ciudad."Lo que pasa es que Orizaba es realmente pequeño, está prácticamente urbanizado y la mayoría de estos programas están hechos para municipios que tienen comunidades o que tienen áreas rurales".Pero lo que le dijo que le dejo en claro, fue que Pluviosilla aún y cuando está bien en materia de infraestructura, no es sinónimo de que no tenga pobreza. "Una cosa es que tengamos excelentes servicios, pero de la banqueta para dentro existe la marginación, por eso estamos luchando todos los días".Se le preguntó si esta situación pudiera obedecer alguna situación política a lo que apuntó que el DIF municipal no piensa en esas cosas, sino en las necesidades de los ciudadanos.