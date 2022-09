Ninguna localidad está incomunicada por lluvias: SIOP

En Veracruz no hay ninguna comunidad incomunicada a causa de las lluvias de los últimos días, aseguró el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Fernando Elías Guevara.Lo que hay, dijo, son daños y mientras continúen las lluvias no se puede hacer una evaluación de la afectación real.“Ha habido afectaciones, pero no hay ninguna comunidad incomunicada; incomunicadas significa que se rompe totalmente la comunicación terrestre”.Expuso que se han registrado algunos deslaves, pero las brigadas de las comunidades, los Ayuntamientos e incluso la SIOP con su maquinaria, atienden los puntos afectados.“Pero hasta el momento no hay ninguna comunidad incomunicada; incomunicada significa que se corta totalmente el paso. Hasta ahorita, nosotros no tenemos el reporte de alguna comunidad incomunicada, hay afectaciones, algunas son parciales, algunas son como algún socavón, pero cosas que hasta ahorita han sido pequeñas, hasta hoy”, insistió el funcionario estatal.Por otra parte, a un año de las afectaciones del huracán Grace, Elías Gutiérrez dijo que el daño se ha cuantificado en alrededor de mil 300 millones de pesos, solo en infraestructura, sobre todo en calles y puentes.Dijo que la inversión en la reparación de daños es tripartita, entre los Ayuntamientos afectados, el Gobierno del Estado y la Federación.Asimismo, expuso que la SIOP está a la espera de la autorización de una ampliación presupuestal, que se destinará para continuar haciendo obras.