Niña de Veracruz con diabetes encara a López-Gatell; no la vacunan por “no estar en riesgo”

Una niña de sólo 12 años de edad con diabetes tipo I exhibió públicamente al Gobierno de Veracruz por negarle la vacuna contra COVID-19, alegando que “no está en riesgo” pese a su enfermedad y aunque un amparo federal para ser inmunizada.Se trata de Zulma González García, quien por esta situación también lanzó un reclamo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno federal, Hugo López-Gatell, recordando que el mismo funcionario le dijo a ella que corre “mayor peligro” por el virus y debe cuidarse tanto como los adultos mayores.Y es que la pequeña participó el 30 abril del año pasado en la ronda de preguntas y respuestas que López-Gatell tuvo con menores del país con motivo del Día del Niño.“Hola, doctor Gatell, ¿me recuerda? Soy Zulma, de Xalapa, Veracruz, soy la niña que vive con diabetes tipo I”, dice la niña en un video que difundió por redes sociales.La menor recuerda que en aquella conferencia el Subsecretario de Salud le dijo lo siguiente:“...Pero de todos modos, las niñas y niños, jóvenes, hombres y mujeres que tienen diabetes tipo I, deben considerarse con mayor probabilidad, mayor peligro de complicarse del COVID, entonces hay que tener las mismas precauciones adicionales que se tienen con los adultos mayores y también con las personas que tienen otras enfermedades que hemos mencionado en la edad adulta”.Zulma también destaca que obtuvo un amparo que constata el riesgo que corre, por lo que necesita la vacuna que ya fue avalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para niños con su condición.“Pues le informo que el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo debo ser vacunada con la vacuna Pfizer, que es la que COFEPRIS ha autorizado para vacunar a niños de mi edad. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recomienda que al igual que otros grupos de alto riesgo, a los niños de 12 a 15 años con comorbilidad que incrementa significativamente su riesgo de padecer COVID-19 grave se les puede ofrecer la posibilidad de vacunarse”, dice la pequeña a López-Gatell.Explica que la misma OMS cataloga la diabetes como una comorbilidad y que por ello puede enfermar gravemente.En este contexto, con el aval del amparo, Zulma explica que junto a su familia buscó al secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, exponiéndose al virus sólo para que le dijeran que no se puede vacunar.“El día de hoy, primero de septiembre, después de estar una hora en la cochera del Secretario de Salud de Veracruz, junto a unos baños públicos, lugar donde me he sentido más expuesta al virus durante toda esta pandemia, a pesar de los argumentos, expuestos me dicen que no me pueden vacunar porque no estoy en riesgo”.De acuerdo a la menor, las autoridades veracruzanas alegan que esto es indicación del Gobierno federal, por lo que insiste en el llamado a López-Gatell.“Por lo tanto solicito a usted que me indique la ciudad, el día la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida, gracias y saludos”.Según explicó la familia, Zulma actualmente cursa el primer grado de secundaria, esembajadora nacional de niños con diabetes tipo I, ha sido dos veces ganadora de cuento infantil "Niñas Extraordinarias" e incluso ha ganado un concurso de baile hip-hop grupal nacional.“Hizo este video porque la Secretaría de Salud le niega la vacuna pese a determinación del Juez”, comentaron.