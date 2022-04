Niño ganó amparo para vacunarse contra COVID; SESVER se niega

Un menor de 5 años de edad de Veracruz ganó una suspensión de plano y con lo anterior, el derecho a recibir la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19.Dicha suspensión (la cual obliga a la autoridad a detener todo acto omisivo) la obsequió el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz con fecha 6 de abril de 2022, sin embargo, Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) promovió recursos para no suministrar el biológico.El pasado 6 de abril de 2022, la autoridad sanitaria impugnó dicha resolución del juez 18º.Esto, luego que el director jurídico de SESVER, en representación de la autoridad responsable Secretario de Salud de Veracruz y el Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz presentaron recurso de queja contra el proveído en el que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en el juicio.En un asunto similar, la madre de un menor de edad promovió ante el Juzgado 18º de Distrito de Xalapa la suspensión de plano 269/2022 y se le pueda administrar la Pfizer a favor de un paciente.En este asunto, el Jefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles de la Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Veracruz alegó que la dependencia no ha sido notificada a través de documento oficial que ya se encuentre aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la vacuna Pfizer-BioNTech para ser utilizada en los menores de entre cinco y once años de edad.