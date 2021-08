Niño xalapeño ganó amparo para ser vacunado contra COVID

Un menor de edad de 12 años ganó el primer amparo en la ciudad de Xalapa, para recibir una primera dosis de la vacuna Pfizer, la cual ya fue autorizada por el Estado Mexicano en menores de entre 12 y 17 años de edad.



Aunque las autoridades federales todavía no aprueban vacunar a menores de edad —pues sigue en estudio el efecto de los fármacos en este sector—, en el país ya se han reportado casos de jóvenes que también se ampararon para ser inmunizados.



Al respecto, el abogado Amilcar Hamal Reyes Guerrero, titular de la firma Reyes Sarabia Abogados, informó que luego de promover dicho amparo ante el Juez de Distrito en Xalapa, el día de hoy a las 9:00 horas, personal actuante del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz notificó el acuerdo que admite el amparo y concede la Suspensión de Plano al menor.



“La mamá del niño me localiza para intentar promover un amparo ante el Juez de Distrito en la ciudad de Xalapa, presentándose el amparo el día de antier, el día de hoy a las 9:00 horas, personal actuante del Juzgado Décimo Octavo de Distrito nos notifica el acuerdo correspondiente donde se admite el amparo y además acuerdan conceder la suspensión de plano de los actos reclamados a favor del menor”, refirió.



Asimismo, indicó que la autoridad responsable deberá hacer una previa valoración al menor para que se constate que físicamente es candidato a la vacuna Pfizer y tenga acceso de manera inmediata a las dosis correspondientes.



“Y a su vez acuerda que para las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad previa valoración que efectúen al menor, determine que físicamente y de acuerdo con su estado de salud es candidato a la vacuna Pfizer que es la autorizada por el gobierno mexicano, por la COFEPRIS y que tenga el acceso de manera inmediata a las dosis correspondientes”, detalló.



En este sentido, aseguró que el menor de edad se encuentra en óptimas condiciones de salud para recibir la primera dosis y agregó que se encuentran en espera de que las autoridades informen el cumplimiento de tal determinación y para ello tienen un término de 48 horas.



“Estamos esperando porque las autoridades responsables deben de localizar al menor y a su madre, el menor de edad de 12 años se encuentra en óptimas condiciones de salud para la primera dosis y queda del lado de las autoridades para que ellos en un término de 48 horas informen el cumplimiento que den a esta determinación. Agregando a dicho informe las copias certificadas de las constancias, en este caso la papeleta que avala la aplicación de la primera dosis”, dijo.



El abogado hizo hincapié que con dicha acción se atiende el derecho humano a la salud de la población vulnerable en estos momentos y que en este caso son los adolescentes.



“Como firma estamos contentos por la determinación de este beneficio, la mamá está contenta, esto implica atender el derecho humano a la salud, los niños de 12 y 17 años de edad tienen derecho a no ser discriminados y si están en óptimas condiciones, que no tengan fiebre o gripa pueden ser candidatos a recibir la dosis”, abundó.



Finalmente, explicó que no se intenta lucrar con las familias y con los menores, sino que se realiza por sentido humano y se debe preservar la salud.



“No se quiere lucrar con la salud de los menores, se hace por sentido humano, somos padres de familia pero queremos preponderar la salud de la población vulnerable y está autorizada una vacuna, no queremos imponer sino hacer valer el derecho a la salud”, finalizó.