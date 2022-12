Niños con discapacidad demandan mayor inclusión, en Castillo de Teayo

Con una caminata en las inmediaciones de la Plaza de la Pirámide, niños del Centro de Atención Múltiple “María Montessori” conmemoraron este jueves de manera anticipada el Día Internacional de Personas con Discapacidad, establecida cada 2 de diciembre.La directora de la escuela, Evelin Rocío Parra Cruz, indicó que el objetivo es concientizar a la sociedad en general respecto a las personas con algún tipo de discapacidad, para que no impongan barreras y se avance en el tema de la inclusión.El CAM en esta villa, dijo, atiende actualmente a 16 alumnos con discapacidad intelectual, motriz, auditiva, visual y dificultades severas del aprendizaje, así como trastorno del espectro autista. Aclaró que se aceptan desde los 45 meses de nacidos y hasta los 30 años de edad, en niveles Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria y Formación para el Trabajo.“El objetivo es concientizar, que son personas con derechos y obligaciones como cualquier otro tipo de persona, y que es importante que todos seamos parte de esa inclusión que debemos promover en la sociedad y, sobre todo, en el ámbito educativo”, indicó.Agregó que las personas en estas condiciones enfrentan barreras en el aprendizaje y la participación, barreras que son impuestas en especial por la sociedad y demás personas, no tanto por la condición que ellos tienen, atajó.“La sociedad no está adaptada para recibir y poder convivir con las personas con discapacidad. Hay aceptación, pero no hay cómo poder relacionarse con ellos. Por ejemplo, las personas sordas se comunican con la Lengua de Señas Mexicanas, pero no tenemos ese conocimiento y afecta la comunicación”, expuso.El CAM lleva más de 19 años en servicio en esta villa y para el mantenimiento del plantel y ayuda para los niños los padres realizan diversas actividades, por ejemplo, la venta de alimentos, bazar de ropa y una tómbola, llevados a cabo este mismo jueves en el parque municipal luego de la marcha, concluyó la directora.