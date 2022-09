Niños estuvieron a punto de ahogarse en Laguna de El Lencero

La tarde de este jueves dos niños cayeron al agua de la laguna de El Lencero y sus padres trataron de auxiliarlos, al no poder sacarlos del agua el papá de los menores salió a pedir ayuda siendo auxiliado por una mujer que bajó de un camión del transporte público, paramédicos valoraron a los niños que se encontraban estables.Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, cuando la familia se encontraba a la orilla de la laguna y los menores cayeron al agua, al percatarse de lo ocurrido, el papá ingresó para tratar de ayudarles.Sin embargo, debido a que el hombre había ingerido bebidas alcohólicas no pudo sacar del agua a los infantes, un niño de dos años y una niña de cuatro, por lo que la madre también ingresó al agua.Al no poder sacarlos ambos padres, el varón salió del agua y corrió hacia la carretera que está a un costado del cuerpo de agua para pedir ayuda, en ese momento un autobús se detuvo y una mujer descendió junto con otros dos menores para auxiliarlos.Luego de algunos minutos lograron sacar del agua a los menores poniéndolos a salvo en una vivienda cercana a la laguna.Hasta el lugar se movilizaron elementos motorizados de la Fuerza Civil y de la Policía Estatal, quienes junto con paramédicos de PC Emiliano Zapata valoraron a los menores y confirmaron que se encontraban bien de salud.