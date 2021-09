Niños vulnerables de Veracruz, a merced del crimen organizado

Al menos un 2 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad sufren un mayor probabilidad de ser reclutados por el crimen organizado en Veracruz, advirtió el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).



Al publicar el informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Acercamientos a un problema complejo”, el Observatorio estima que en Veracruz 57 mil 245 menores experimentan dicha condición de vulnerabilidad por no asistir a la escuela o bien, trabajar en actividades formales o informales.



Con 57 mil menores en riesgo, Veracruz aporta un 7.2 por ciento al recuento de 794 mil personas en el país, de acuerdo con datos del ONC y el Censo de Población y Vivienda 2020.



El Observatorio situó además a la entidad veracruzana entre las primeras 7 del país con una mayor población de menores de edad en riesgo.



El primer lugar de la lista lo ocupa Estado de México con un 9.7% por ciento; Jalisco con un 8.6 por ciento; Chiapas con un 8.1 por ciento, Puebla con un 7.8 por ciento; Guanajuato con un 7.3 por ciento; Veracruz de Ignacio de la Llave con un 7.2 por ciento y Michoacán de Ocampo con un 6.5%.



El análisis del ONC, en conjunto con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), refiere que en Veracruz un 21.7 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad corren un mayor riesgo de prestar servicios a la delincuencia organizada.



A esto se añade aquellas personas menores de edad que no asisten a la escuela, o bien que no asisten pero trabajan, o que están casados o casadas.