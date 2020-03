Niños y padres protestan por falta de docentes en escuela primaria de Poza Rica

En la colonia Óscar Torres Pancardo, los alumnos de la escuela primaria "Gabriela Mistral" tomaron las instalaciones educativas en protesta por la falta de docentes, situación que prevalece desde enero y los más afectados son los alumnos de sexto grado.



El enojo de los padres y madres de familia es que notificaron la necesidad de cubrir el servicio de docente ante la Supervisión Escolar y la Delegación Regional de la SEV y desde entonces no hay ni solución ni respuesta formal de los servidores públicos y hay temor que ante esta inconsistencia, los 24 alumnos egresen sin la preparación adecuada, ya que culminan un proceso y quieren que continúen sus estudios en el nivel secundaria.



Esta irregularidad, que no resuelven las autoridades de la SEV ni la Supervisión Escolar, no sólo afecta a los niños de sexto grado, sino a todo el plantel escolar ya que se han presentado solicitudes de jubilación de profesores y a corto plazo esto generará crecimiento a la cobertura de plazas.



Los padres de familia advirtieron que a esto se suman las necesidades de infraestructura, ya que requieren de una barda perimetral porque la que se tiene está deteriorada.