No acaba pleito de Alcaldía de Orizaba por inmueble de Centro de Convenciones

Nuevamente, mediante documento, el juez federal en Córdoba ordena por quinta vez al ayuntamiento de Orizaba que devuelva el edificio Centro Orizaba de Convenciones (COCO), antes Icinemas, al pastor Carlos Hernández Aburto, teniendo como fecha límite el 16 de agosto, de lo contrario, serán denunciados ante la Fiscalía de esta ciudad.La orden correspondiente fue publicada este viernes en los estados del Juzgado 16 de Córdoba, en donde se lee:“Por tanto, las autoridades en el ámbito de sus competencias y facultades, deberán remitir, dentro del plazo de veinticuatro horas, legalmente computado, copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la suspensión decretada en autos en favor de los quejosos. Ello, bajo el apercibimiento que de no cumplirla, o en su caso informe a este órgano jurisdiccional las gestiones tendentes a dar cumplimiento, será denunciada al Ministerio Público por el delito que prevé el arábigo 262 de la Ley de la Materia”.Con esta determinación del juez del Juzgado 16, se confirma lo que los pastores sostuvieron recientemente, que el caso aún no estaba concluido ni mucho menos a favor del ayuntamiento como lo había dado a conocer el alcalde Juan Manuel Diez Francos.De acuerdo con la autoridad de dicho juzgado, “resulta necesario requerir a las autoridades responsables, que se encuentran obligadas acatar la suspensión en los términos en los que fue concedida, pues de no hacerlo, se actualizará la hipótesis contenida en los artículos 209 y 262, fracción III de la Ley de Amparo”.En dicho estado se menciona que la directora del DIF de Orizaba “manifiesta” no ha podido cumplir con el requirimiento de entrega que se le formuló y si bien no tiene el carácter de autoridad responsable en este asunto, sí está obligada a cumplir con la suspensión definitiva que se dictó en autos.