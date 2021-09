No aceptarán en sedes de vacunación a habitantes de otros municipios

Tras invitar a la población a estar pendiente de las fechas que se abran para las jornadas de vacunación en la zona, el director regional de Programas Federales de Desarrollo, Rogelio Arturo Rodríguez García, aclaró que en cada campaña no se aceptará a personas de otros municipios.



Refirió que se siguen teniendo previsiones por la pandemia y lo que menos quieren es la aglomeración de la población y que eso genere algún riesgo.



Señaló que las sedes que se están programando son exclusivas para los ciudadanos de esos lugares, por lo que se les invita a no acudir a otros municipios si no les corresponde.



Rodríguez García recordó que actualmente se está en la aplicación de segundas dosis, por lo que tampoco se inoculará a las personas que en su momento dejaron pasar la aplicación de su primera dosis, ya que cada una se tiene contada.



Mencionó que actualmente la página de mivacuna.gob.mx se pueden registrar los jóvenes con 18 años cumplidos y los que en este mes los cumplen, para que puedan estar listos para inmunizarse cuando se abran las fechas en sus municipios.



Recordó a quienes acuden a hacerlo por primera vez que lleven su expediente de vacunación impreso y prellenado para que este proceso sea más ágil.