No alcanzan las dosis de vacuna BCG contra la tuberculosis, en Orizaba

Luego de la inquietud que tienen los padres de familia, debido a que sus hijos no han recibido la vacuna BCG porque las dosis son pocas y llegan a los centros de salud a cuenta gotas, es importante señalar que los menores de edad no sean expuestos a personas enfermas de tuberculosis, sitios concurridos y mucho menos que no estén ventilados.En entrevista con el pediatra Alejandro Pimentel Domínguez, se dio a conocer que la producción de la BCG, vacuna para la tuberculosis, se da en el país pero cae en desabasto a veces de manera recurrente, por lo cual no siempre pueden ser los infantes inmunizados."No es tanto problema retrasar la vacuna, porque históricamente entre los papás y los abuelos esta vacuna se ponía en la primaria a los 6 años, actualmente la dosis está hecha para vacunar de recién nacidos porque eso ayuda y la vacuna ha mejorado y así generar un buen sistema de protección por ello digo que retrasarla unas semanas no es de riesgo.Y es que bajo el entendido de que un bebé no está en casa, de que no los llevamos a lugares públicos concurridos, ni a espacios cerrados con mala ventilación, es que de alguna manera los protegemos".En este sentido, hizo el llamado para evitar llevar a los infantes a los mercados, cines, donde se tiene contaminación cruzada.Sin embargo, indicó que los padres de familia deben estar pendientes en las diferentes dependencias de salud preguntando cuando llegara la dosis para lograr la vacunación.Es de resaltar que padres de familia se siguen quejando por la falta de este biológico, incluso han tenido que entrar en lista de espera.