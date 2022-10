Francisco Fernández Morales, líder y presidente de la asociación civil La Leyenda de Chucho el Roto permanece en calidad de no localizado, así lo señaló Jorge Morales Barradas, secretario general y vocero de la organización, mismo que tachó de falsos los supuestos señalamientos sobre que esta situación se debería a una detención del PGR por supuestos señalamientos de la Federación.“No hay ningún tema de esos, ya se hizo la búsqueda por medio de algunos abogados que están en el tema defendiendo la lucha y la causa y al parecer no hay (nada de eso). Por ello humildemente le pido a nuestro señor Gobernador a que nos ayude a que este tema sea aclarado. Le pido en nombre de la familia de Francisco Fernández Morales, en nombre de nuestros amigos luchadores sociales, las más de 30 mil familias que estamos en este movimiento, que nos apoye para que no se vengan otras líneas por ahí o quieran alterar la situación”, comentó el secretario.El dirigente habría sido visto por última vez el día miércoles a las 15:00 horas en la zona de Actopan.Agregó que por la falta de noticias del líder la gente está alterada pero espera que se resuelva de la mejor manera.En este contexto, dijo que como “luchadores sociales” no temen, pues sus luchas son legítimas, en este caso, por la reclasificación de las tarifas eléctricas, por lo que llamó a toda la sociedad a unirse en este mismo objetivo.“Temor no tenemos, somos luchadores sociales y nuestra causa es muy legítima. La única bandera que tenemos y hemos tenido es la lucha social (por) la reclasificación de las tarifas. Para que nuestras familias vivan de la mejor manera en nuestra zona. Entonces no hay temor al expresar eso. Es momento de que todas las voces, de que todos los luchadores sociales nos unifiquemos en una sola acción que es la defensa y la lucha en favor de nuestras familias y nuestros pueblos”, comentó.Al respecto, solicitó al gobernador Cuitláhuac García intervenir ante la CFE ante el riesgo de que la empresa manipule los resultados de la investigación sobre la reclasificación de las tarifas, “que hable con la Comisión Federal de Electricidad porque nosotros hemos solicitado las mesas de diálogo, de trabajo para que todo esto no ocurra, para que no vaya a haber una situación que por falta de capacidad y de voluntad política vaya a alterar los resultados de esta investigación”.Acusó que en Cardel, la Comisión Federal de Electricidad, apoyada por la Marina, abusó de los derechos humanos y cortó el servicio sin hacer caso a los llamados a dialogar.