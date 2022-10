No apoyamos al Cártel de Noreste, ni siquiera opera en Veracruz: Gobernador

Al pedir que lo investiguen para aclarar cualquier duda, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó que su administración apoyara la entrada del Cártel del Noreste a Veracruz, como se denunció tras la filtración de documentos debido al “hackeo” a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).Y es que de acuerdo a los oficios exhibidos mediante el “Guacamaya Leaks”, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) emprendió una guerra en Veracruz en los primeros meses de 2019 debido a que les quitaron el “huachicol” y el Gobierno supuestamente apoyó la entrada del Cártel del Noreste a la entidad, entre otras razones.Al respecto, el Gobernador comentó que no sabe si es verdad o mentira dicha filtración, pero aclaró que el Cártel del Noreste —una célula de Los Zetas— ni siquiera opera actualmente en Veracruz.“Yo no tenía noción de que el Noreste ya se estaba reorganizando en Veracruz, (…) no está operando, hoy tengo la información, porque la solicité, ‘a ver, Inteligencia, díganme’, y no tienen más que las cartulinas éstas, no tienen los grupos operativos, ¿por qué? Porque el Cártel del Noreste opera en otro Estado, no en Veracruz”, dijo.García Jiménez advirtió que van contra todos los cárteles y destacó la captura, en mayo de 2021, de Alberto “N”, alias “El Chucky’ y/o “Z-45”, quien fuera presunto jefe de plaza de Los Zetas en el sur de Veracruz.Por todo esto, llamó que se investigue a todos los gobernador antes, durante y después de que concluyan sus periodos.“Que se nos indague si guardamos nexos con la delincuencia organizada o no, yo estoy de acuerdo porque aquí en Veracruz no queremos otro Fidel Herrera, no queremos otro Duarte, ni queremos otro Yunes que nos dejaron a los cárteles bien clavados”, dijo.