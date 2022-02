No atienden violencia en mujeres indígenas si no llegan golpeadas: enlace IVAI

Falta de credibilidad en la procuración de justicia prevalece entre las mujeres indígenas que sufren violencia, pues aunque son víctimas de diferentes tipos de violencia, si no las ven que llegan con lesiones o golpeadas no son atendidas, indicó Lucía Morales Palestino, enlace del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas en la zona centro.Señaló que entre los grupos que ha atendido les dicen que en los talleres les enseñan los tipos de violencia que hay y ahí se dan cuenta que muchas sufren de violencia psicológica, pero cuando acuden a denunciarlo no las toman en cuenta porque no les ven golpes ni lesiones.Indicó que de nada sirve decirle a las mujeres que hay violencia psicológica si no se les recibe y sigue su denuncia, cuando se debería considerar que cuando existe ese tipo de conducta en poco tiempo pudiera darse una agresión más grave.Agregó que otra problemática es que aún cuando pongan denuncia no ven continuidad y la situación geográfica en la que viven, con largas distancias por cubrir, hace que muchas desistan de dar seguimiento.Señaló que a través del IVAI se hace un llamado a las autoridades para que hagan conciencia de la responsabilidad que tienen en sus manos para atender los casos de violencia y evitar que lleguen a un crimen.