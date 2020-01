No aumentará el costo de piezas de pan, en Veracruz: CANAINPA

El consejero de la Cámara de la Industria Panificadora, (CANAINPA) en Veracruz, Nahúm Bichir Lajud indicó que de momento no contemplan incrementar el costo de las piezas de pan.



Señaló que si bien los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS), propiciaron un aumento al precio de la gasolina, tabacos, refrescos y pan elaborado por empresas trasnacionales, los empresarios panaderos nacionales aún pueden absorber estos aumentos sin afectar el bolsillo del consumidor.



El empresario panadero recordó que desde hace dos años también pagan este impuesto, por lo que no encuentra justificación para aumentar los costos.



Sin embargo, aclaró que en caso de que aumenten los costos de los insumos necesarios para elaborar el pan, como harinas y mantequilla, entonces sí habría aumento en las piezas del pan.



"Desde que empezó la onda de la gordura tenemos el IEPS en el pan de dulce, lamentablemente sólo lo pagamos los que estamos registrados pero la industria, pero más del 60 por ciento de las panificadoras hacen el pan sin pagar nada. No prevemos incrementar el precio", dijo.



El empresario dijo que en caso de que las empresas industriales que elaboran pan, como Bimbo, subieran dramáticamente sus costos, beneficiaría a los panaderos artesanales, ya que la población consumiría más este tipo de productos en lugar de los de las empresas trasnacionales.



Por otra parte, mencionó que esta temporada de venta de Roscas de Reyes ha incrementado un 30 por ciento las ventas y al momento se ha superado la expectativa de venta.



Admitió que los frentes fríos y el clima fresco han beneficiado la venta de pan.