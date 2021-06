No avanza cómputo en Paso de Ovejas; falta Presidente en OPLE local

El cómputo de la elección de Ayuntamiento en Paso de Ovejas fue detenido debido a que no aparece la ahora expresidenta del Consejo Municipal y porque el pleno del Organismo Público Local Electoral (OPLE) todavía no hace la sustitución respectiva para continuar.



Desde la mañana de este jueves, las representaciones de los partidos políticos pusieron sobre la mesa ese tema, señalando que tras la localización de 11 boletas de ese municipio en Emiliano Zapata, se había conformado una comisión para ir por ellas y regresar, perdiéndole el rastro a la exfuncionaria.



David Agustín Jiménez Rojas, de MORENA, le pidió al presidente del Consejo General del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, más información sobre lo que ocurre en Paso de Ovejas y las acciones que tomarían para que el cómputo siguiera, a lo cual respondió que seguían sin localizarla.



“No la encontramos (a la Expresidenta del Consejo Municipal), no quiero poner más aquí información al respecto, que usted conoce, lo que sí tratamos es de solucionar el asunto de poder completar el Consejo Municipal para que terminen, el resto de Consejo quiere continuar, pero necesitamos ver quién asume la Presidencia”, expuso en su contestación.