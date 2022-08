Tras la denuncia pública que la modelo veracruzana Martha Briano hizo a través de sus redes sociales, donde acusa agresiones físicas y verbales por parte de su vecino, asegura que ya interpuso otra denuncia en la cual es acompañada por el Instituto Municipal de la Mujer de Boca del Río.Reiteró que han sido 20 años de vivir junto a un potencial feminicida, a quien definió como “psicópata integrado a la sociedad” y quien constantemente ha hecho amenazas de muerte contra ella, su familia y mascotas.“Han sido amenazas de muerte, que me va a romper la madre, que voy a amanecer en un basurero, la forma más fácil de insultar a las mujeres, que somos putas, prostitutas, a mi vecina de 80 años también, para él ninguna mujer vale nada”, dijo.Martha recordó que existe también una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Maltrato Animal, la cual estuvo detenida por varios meses y le han confirmado que finalmente va a proceder.En ésta querella acusa a su vecino de envenenar a una de sus mascotas, sin embargo, ya han sido varios casos previos con animales de su familia y de otros vecinos.En este sentido, insistió quedebería existir una regulación para la venta de veneno porque cualquiera puede adquirirlo y usarlo en contra de personas y animales.“La abogada me dijo que sí va a proceder la denuncia por envenenamiento y es un caso complejo porque no es fácil, es tardío, ojalá las cosas fueran más fácil en el espacio, con los testimonios porque cómo es posible que varios vecinos vamos a testificar”.La joven modelo veracruzana advirtió que no quiere huir y optar, como otros de sus vecinos, por mudarse, por lo que decidió alzar la voz.Cansada de las amenazas y agresiones que ha vivido por tanto tiempo, asegura que seguirá insistiendo para que se haga justicia.“Soy una persona que todavía puedo hablar, a qué me espero, cuál es el siguiente paso que salga con un machete y me agarre a machetazos. No soy la víctima que se agacha y que llora como cuando era una niña de 5 años”.Como influencer ha logrado captar la atención de los medios de comunicación y exhortó a las mujeres que levanten la voz y que procedan porque pueden estar frente a un potencial feminicida.