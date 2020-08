No bajemos la guardia y lleguemos a semáforo amarillo: Cuitláhuac

Aunque la entidad se encuentra en semáforo COVID-19 en color naranja a nivel nacional, esto aún representa alto riesgo, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al exhortar a la población a no bajar la guardia, ya que el propósito es que en 15 días se pueda avanzar a semáforo amarillo.



En un mensaje que emitió acompañado del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, el mandatario expuso que el llegar a este punto de color naranja, es un avance para la entidad veracruzana.



“Es un avance del esfuerzo en conjunto al cuidar de la salud, la ocupación hospitalaria de las camas COVID-19 ha disminuido, factor relevante para que la federación pasará a Veracruz a color naranja", asentó.



Sin embargo, dijo, es necesario no confiarse y que no se repita lo que ocurrió hace un mes, dónde la población se confió y por ello se tuvo que regresar a color rojo, “nos desatendimos de las medidas".



Ante ello, García Jiménez dejó en claro que muy importante continuar avanzando y mantener todas las medidas sanitarias, dado que hay pendientes primordiales, como reabrir la economía.



Y es que, advirtió, que en el caso de no ser ordenados, no se logrará volver a nueva normalidad en corto tiempo.



Es por ello, que el mandatario pidió a los veracruzanos no salir si no es necesario, definiendo como fundamental dar el siguiente paso que es llegar a semáforo amarillo: "Cuidemos la salud de todos entre todas y todos", exhortó.