No caminó en Suprema Corte queja de comisionados de IVAI contra INAI

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés a los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), José Alfredo Corona y Lizárraga y Magda Zayas Muñoz, al no admitir su solicitud de Controversia Constitucional 8/2021 en contra de una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).



Luego de resolverse el Recurso de Reclamación 20/2021 presentado por el INAI, los Ministros determinaron que no “había ni siquiera materia” para dar entrada a la solicitud de Controversia Constitucional.



Hace un par de semanas, en sesión virtual del IVAI, los consejeros aprobaron un punto de acuerdo para presentar la controversia con la finalidad de impedirle su intervención en las resoluciones emitidas por el órgano autónomo veracruzano.



La solicitud se derivó de la inconformidad del comisionado José Alfredo Lizárraga porque el INAI echó a bajo una resolución en la que sobreseyó una queja ciudadana.

Con el apoyo de su compañera comisionada Magda Zayas aprobaron por mayoría presentar la Controversia.



Durante la sesión, la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, advirtió sobre la necesidad de los contrapesos y aclaró que el recurso no era para defender la autonomía del Instituto, sino ante una inconformidad del comisionado Corona Lizárraga.



Sin embargo, los Ministros resolvieron con 4 votos a favor y 1 en contra declarar fundada la reclamación del INAI y revocaron el acuerdo de admisión con el que se dio trámite a la Controversia Constitucional presentada por el IVAI.