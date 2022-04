No compete a Ayuntamiento de Emiliano Zapata autorizar obra de parque acuático: Alcalde

El Ayuntamiento de Emiliano Zapata no está de acuerdo con la construcción de la ampliación del parque acuático en Poza Azul de la congregación del Plan del Río.El alcalde Erick Ruiz Hernández expuso que el tema no es competencia de la administración municipal pero reconoció que la construcción “no debería (hacerse) a menos que las instancias correspondientes otorguen los permisos que solicitan”.Dijo que se trata de un cuerpo de agua que la población protege porque de ahí se abastecen más de mil 400 habitantes.Mientras tanto, ante la presión de los habitantes del lugar detuvo la obra hasta que la empresa cumpla con los requisitos que se requieren para la ampliación del parque acuático.Cabe mencionar que hace unas semanas, habitantes de Carrizal y Plan del Río bloquearon la carretera Xalapa-Veracruz en protesta por la ampliación del parque, ya que temen que el agua se contamine y que haya escasez.De ese cuerpo de agua se abastece el 90 por ciento de ambas congregaciones que están a la espera de que el Registro Agrario Nacional (RAN) emita el dictamen que confirme que el predio es zona ejidal y de no contar con el aval de los ejidatarios, la obra no puede continuar.Al respecto, el munícipe agregó que la autoridad local atiende la demanda de la población que se ha manifestado.“Nosotros tuvimos a bien darle asesoría, estamos dando seguimiento y atendiendo sus demandas”.