No contemplan desfile este 20 de noviembre, en Coatepec

El Ayuntamiento de Coatepec no prevé por el momento que se realice el desfile cívico-deportivo con motivo del Día de la Revolución, el próximo 20 de noviembre.Al respecto, el regidor octavo, Benjamín Sánchez Flores, indicó que, hasta el momento, el Cabildo no ha previsto efectuar el tradicional desfile, en el cual suelen participar los planteles educativos y otras organizaciones.Señaló que solamente se realizará un acto cívico, así como la entrega del Premio Municipal del Deporte, pues no se tiene aún la instrucción de las dependencias para hacer el desfile."Sólo habrá un acto cívico y la entrega del Premio Municipal del Deporte", acotó.Y es que, debido a la pandemia, en el municipio se continuarán aplicando las medidas sanitarias, por ello no se tiene programada la actividad.