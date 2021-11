Alejandro Monge Hernández, líder de “Taxis Libres Unidos” consideró que las tarifas que se manejan en el Pueblo Mágico son bajas por lo que a empresas de servicio de transporte como Uber, no les conviene ingresar; sin embargo, no descartó que esta competencia, que el líder calificó como desleal, pudiera tener presencia en Coatepec.“La situación es complicada para el Uber en lugares como Coatepec, pues las tarifas son muy bajas, las carreras son muy baratas, son de 20 a 25 pesos y a esas unidades no les es conveniente esas carreras, pero no hemos detectado aquí estos servicios”, dijo.Recordó que hace algún tiempo detectaron a tres unidades particulares que ofrecían servicios de manera independiente, pero no mediante aplicaciones.“Ya no se han visto, no trabajan con una aplicación, eran personas particulares que hacían sus corridas como colectivos”.