No darán más permisos a vendedores de productos patrios en centro de Xalapa

La Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa otorgó seis permisos para vender, en el centro de la ciudad, productos alusivos a las fiestas patrias, como banderitas, sombreros y otros utilizados para celebrar el Inicio de la Independencia el 15 de septiembre."Tenemos nada más seis permisos en el centro, ni uno más. Hay uno en Altamirano, de ahí en fuera, los demás que lleguen serán en la periferia de la ciudad. No se darían más permisos en el centro", manifestó su titular, Alberto Romero Gutiérrez.Indicó que otras de las autorizaciones las dieron al interior de espacios comerciales en el primero cuadro histórico, pues aunque sean áreas privadas, necesitan del documento al tratarse de un giro comercial al ya autorizado."Los permisos que dimos unos están en área privada, en el pasaje Tanos, junto al pasaje Enríquez; en Chedraui, en Lucio, están dentro de una propiedad y aun así hay una petición porque aunque estén dentro de una propiedad están ejerciendo otra actividad diferente al giro que ellos tienen", detalló.El funcionario municipal expuso que con los operativos que realizan de forma permanente por las calles del centro, cuidarán que no haya vendedores de los productos patrios sin (los permisos) debidos, aunque reconoció que la falta de personal les limita esta actuación tanto este sector como en los periféricos."Nuestro personal sería insuficiente para hacer un operativo masivo, pero vamos a ir atacando los lugares, lo que yo ya mencioné que vamos a ir a la colonia Revolución, entonces vamos a regular, vamos reiterar puestos que son nuevos, independientemente de los que ya tienen permisos, pero que han abusado en sus dimensiones, los vamos al mínimo que serían dos metros", aseveró.Comentó que hay buena relación, educación y respeto hacia los ambulantes que irrespetan los permisos concedidos, apercibiéndolos en primer lugar para que se ajusten a lo permitido, y si en tres días no lo han hecho, el área a su cargo actúa para hacer cumplir el mandato, con apoyo de las fuerzas policiacas de ser necesario."No puede ser, necesitamos meter orden en común acuerdo, no estamos coartando la libertad que pueden tener para vender, pero siempre respetando los derechos que tiene la ciudadanía de caminar por las calles de Xalapa", expuso Alberto Romero Gutiérrez.