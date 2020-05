No debe bajarse la guardia durante regreso a la “nueva normalidad”: CANACO Xalapa

Ante un paulatino retorno a la “nueva normalidad”, empresas y consumidores no pueden bajar la guardia con las medidas de sana distancia y prevención, enfatizó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos.



Recalcó que el comercio establecido igual debe adaptarse a las plataformas electrónicas y de venta en línea.



"Muchos comercios han estado adaptándose a tratar, primero que nada, de implementar las medidas de sana distancia y usar los servicios a domicilio, las plataforma de venta electrónica y quizás haya municipios donde se pueda liberar un poco más la economía pero realmente creemos que son tiempos de cuidarnos todos y que el consumidor sea conciente de que debemos cuidarnos".



Martínez Ríos comentó que en las calles se observa que por necesidad, las personas quieren regresar a trabajar antes de lo previsto.



"Definitivamente entendemos que Veracruz no pasa por el mejor momento de la contingencia y nos hubiese gustado estar en los indicadores que traemos y podernos haber reactivado lo más rápido posible, sin embargo, las condiciones no están dadas y tenemos que esperar que vayan mejorando", dijo.



Resaltó la urgencia de fortalecer las estrategias a nivel comercial y por lo anterior, aseguró que buscan alternativas de financiamiento ante la Asociación Nacional de Bancos.



"Para poder encontrar algún traje a la medida y que nos pueda ayudar a que muchos negocios regresen con vida y puedan salir lo más pronto posible y nos estemos reincorporando a la actividad económica", dijo.