No debe cortarse agua a deudores, advierte Congreso de Veracruz

Señalando que dejar sin el servicio de agua y saneamiento a los pobladores de Veracruz y Medellín de Bravo es “inhumano” y violatorio de los Derechos Humanos, desde el Congreso del Estado se llamó a los alcaldes de ambos municipios, así como al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento SAPI S.A. de C.V y al Instituto Metropolitano del Agua, a evitar la suspensión del suministro de agua potable a quienes no puedan pagar el servicio.En la tribuna del Recinto Oficial de Sesiones el diputado de MORENA, Fernando Arteaga Aponte, argumentó que la falta de pago no debe considerarse un sustento legítimo para privar a los ciudadanos de un Derecho que por naturaleza poseen, poniéndolos “en un estado de completa vulnerabilidad y desprotección”.El legislador morenista pidió impulsar otras estrategias que se traduzcan en soluciones reales e integrales respecto al problema del acceso al agua potable de miles de familias en la zona.“Insisto, no es una situación que pueda aguardar el tiempo que se requiere para solventar los recursos legales actuales, es un asunto de humanidad y resguardo de la dignidad e integridad de toda la ciudadanía”.Indicó que el Grupo MAS ha estado realizando suspensiones del suministro de agua potable, dejando a la ciudadanía “en un estado total de vulnerabilidad e impidiéndoles un digno ejercicio de sus actividades diarias”.Mencionó que la pandemia de COVID-19 hacen urgente los esfuerzos por proveer un servicio de agua y saneamiento digno para la ciudadanía, como un tema urgente para detener la propagación, reduciendo el impacto del virus y demás enfermedades de temporada como la Influenza.“Es inhumano que, ante esta grave crisis global, las empresas y autoridades municipales, se sirvan en dejar sin un mínimo vital de agua potable y saneamiento a miles de familias veracruzanas”.Como Presidente de la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento, el diputado pidió garantizar a la población de los municipios la prestación puntual y sin interrupciones del servicio de suministro de agua y taponeo de drenaje de aguas residuales, insistiendo en que se trata de un Derecho Humano.Al anteproyecto se sumaron diputados de las distintas fracciones del Congreso del Estado.