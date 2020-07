No debe haber conflictos dentro del Poder Judicial de Veracruz: Abogados

El presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Valentín Olmos Alfonso, consideró como preocupantes los presuntos conflictos que se han suscitado de manera interna en el Poder Judicial.



"No tenemos la certeza pero a través de buena fuente nos enteramos y también de un audio que tenemos y que anda circulando en las redes, que se suscitó un conflicto entre los consejeros del Poder Judicial y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Este acontecimiento es preocupante para nosotros como abogados, no se puede concebir que exista un conflicto interno cuando hay que trabajar en armonía para poder impartir la justicia".



Trascendió que este miércoles se desató un conflicto porque integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia destituyeron a funcionarios judiciales que fueron nombrados por la magistrada presidenta Sofía Martínez Huerta, filtrándose supuestos audios del conflicto interno.



"Lo único que queremos decir es que si no se trabaja en armonía, ¿cómo se va a impartir justicia?".



Además, reiteró la petición de que el Poder Judicial comienza a aplicar la “justicia digital”.



"También queremos solicitar a la presidenta que intervenga para que se mande una iniciativa al Congreso del Estado para adicionar un artículo dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se tenga la facultad y el derecho de poder llevar a cabo los instrumentos necesarios para la impartición de justicia a través de los mecanismos tecnológicos".



Lamentó que los abogados estén padeciendo al impartir la justicia a sus clientes, ya que no hay participación para realizar los procesos judiciales.