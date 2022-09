No dejan de aumentar desapariciones de mujeres; urgen nueva Alerta de Género

La desaparición de mujeres, y de menores de edad entre ellas, se recrudece año con año, afirmó la abogada del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, Luz María Reyes Huerta, quien indicó que por eso es urgente la nueva Alerta de Género por desapariciones."Nosotros como colectivo hemos puesto el dedo en la llaga porque el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, fue una de las organizaciones peticionarias desde el 2018 que se detectó por diversas colectivas esta problemática, entonces esto no tiene ni un año ni dos, sino que data de hace algunos años y que desgraciadamente lejos de que disminuya obviamente se incrementa".Además, aseguró, cada año es mayor la cifra de menores de edad desaparecidas y las acciones de autoridades no son adecuadas ni eficaces."Se destinan recursos que no se ven reflejados en la verdadera atención de esta situación y la exigencia sigue siendo la misma, pues esperamos que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, CONAVIM, no dilate más esta declaratoria de Alerta de Género".Reyes Huerta dijo esperar que en esta ocasión la Alerta tenga una aplicación real y se vea reflejado en la vida diaria de la veracruzanas, pues la Alerta por Violencia Feminicida no ha dado resultados esperados.De acuerdo al Observatorio Veracruzano de Violencia Contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, en lo que va del 2022 un promedio de 413 mujeres han desaparecido y más de la mitad son menores de edad.