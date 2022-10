No dejar encendidas veladoras de altares por Día de Muertos, pide Bomberos de Córdoba

Previo a la celebración del Día de Muertos y Todos Santos, Bomberos de Córdoba recomendó a la población evitar encender veladoras en altares y si lo hace, cuidar que no haya productos inflamables cerca a fin de evitar una desgracia que lamentar.Ricardo Meneses Aguilar, capitán de la corporación mencionó que en esta época del año es cuando se dispara el número de servicios por incendios en viviendas por usar alguna veladora.Por ello, el entrevistado reiteró que si encienden alguna veladora si van a salir de casa la apaguen.Después de esta fecha es el uso de las series de navideñas chinas, debido a su mala calidad se vuelven un riesgo pues pueden generar un corto circuito."Es importante estar pendiente, es peligroso dejar las velas encendidas y no estar en casa, de las series navideñas les recomendamos no sobrecargarlas, hay un comunicado que emite Protección Civil en su página sobre la calidad de algunas y emite las recomendaciones para su uso y cuales se deben evitar".