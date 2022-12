No dejará de exigir justicia, dice Brenda Castañeda tras volver a tener a su hijo

Feliz por reunirse con su hijo que le fue arrebatado a días de haber nacido, Brenda Lizbeth Canché Castañeda aseguró que no dejará de insistir hasta que los implicados en la sustracción de su bebé sean castigados.El pasado fin de semana le fue entregado el menor tras los resultados de exámenes ADN, pero las denuncias en contra de su suegra y el padre de su hijo continúan por los delitos de sustracción de menor, alteraciones de afiliación, violencia familiar y lo que resulte.“Me siento feliz, me siento contenta, no puedo dejar de sonreír, me duelen los pómulos, estoy feliz porque estoy con mi hijo”, al que llamará Becker, dijo al reunir a su pequeñocon su familia materna.Señala que aún no hay órdenes de aprehensión y en las investigaciones que realizó junto con su abogada, se enteraron que su suegra de 42 años, Rocío “N”, quien asentó al bebé como suyo, quiso engañar a su propio novio, afirmando que ella lo había tenido.La joven madre, afirma que fue víctima de violencia familiar y manipulación por parte de su suegra quien le aseguró que llevarían a su hijo a una revisión médica y no volvió a verlo.“Yo confié en ella, ya que me manipulaba y me hacía creer que no tenía a nadie más, me alejó de mi familia y ahora sé porqué: desde el inició lo estaba planeando, le dijo a su novio que estaba embarazada, cuando tuve a mi hijo le hizo creer que ella lo había tenido y lo había tenido a los 7 meses y mi hijo pesó 3 kilos 400 y el señor creyó en ella”.Este caso, lejos de concluir continuará porque apenas se realizará la primera audiencia, la abogada Evangelina Naranjo, afirma que se buscará que el caso sea llevado con perspectiva de género.Son dos procesos que se llevan, uno civil para anular la primera acta de asentamiento hecha por la abuela y pueda ser registrado como hijo de Brenda.Además del proceso penal en donde se incluyen los delitos por la sustracción del menor y otros cargos que se agreguen.“La abuela registró como hijo suyo el bebé, ahorita procede solicitar la anulación del acta ante los juzgados, es una por parte de lo civil, después registrarlo, es todo un procedimiento, no es una cosa tan pequeña y continuar con lo penal y lo civil hablamos de dos o tres procesos que hay que continuar”.Aunque la joven está ya a cargo del bebé, el proceso continúa, también recibirá seguimiento por parte del DIF de Boca del Río, para garantizar que se encuentre bien cuidado.